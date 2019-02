Dresden

Sachsen begrüßt Kompromiss für Grundsteuer-Reform

01.02.2019, 17:43 Uhr | dpa

Ein Reihenhausbesitzer steht in seinem Garten und hält einen Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt in der Hand. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv (Quelle: dpa)

Sachsen hat den Kompromiss zur Reform der Grundsteuer begrüßt. "Mit dem heute in Berlin erzielten Gesprächsergebnis sind wir einen wichtigen Schritt vorangekommen", erklärte Finanzminister Matthias Haß (CDU) am Freitagabend. Es sei eine gemeinsame Grundlage für das weitere Vorgehen gefunden worden, weil man endlich die Fixierung auf die beiden Modelle verlassen habe: "Wir haben viele, aus sächsischer Sicht wichtige Themen in das Eckpunktepapier eingebracht, auch wenn entscheidende Fragen weiterhin offen bleiben." Bei der Bewertung von Grund und Boden soll aber die Möglichkeit bestehen, regional zu differenzieren.