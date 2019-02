Hamburg

Polizei findet Drogen bei Wohnungsdurchsuchung: Festnahmen

01.02.2019, 17:47 Uhr | dpa

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hamburg-Bramfeld hat die Polizei diverse Drogen gefunden und zwölf Personen vorläufig festgenommen. Darunter war nach Angaben der Polizei ein 41-Jähriger mutmaßlicher Drogenhändler. Insgesamt seien am Donnerstag 580 Gramm Heroin, 5,1 Kilo Amphetamin, 2,9 Kilo Marihuana und 176 Gramm Ecstasy sichergestellt worden, teilten die Beamten am Freitag mit.

Bei Überprüfung eines Hinweises von Anwohnern seien der Polizei innerhalb kurzer Zeit drei Personen aufgefallen, die mutmaßlich aus der Drogen-Szene stammten. Sie alle hätten Angaben zu einer männlichen Person gemacht, die Drogen verkaufe. Das habe zu dem 41-Jährigen geführt, der seine Wohnung mutmaßlich nur zum Verkauf von Betäubungsmitteln genutzt habe. Neben Drogen seien bei ihm auch ein Springmesser und ein schlagstockähnlicher Gegenstand sichergestellt worden.

Der 41-Jährige sitzt nach Angaben der Polizei in Untersuchungshaft. Gegen zehn weitere Personen, die sich zum Zeitpunkt der Untersuchung größtenteils in der Wohnung des Mannes befanden, wird unter anderem wegen des Verdachts des Betäubungsmittel-Besitzes ermittelt.