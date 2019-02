Köln

12-Jähriger zwischen Straßenbahn und Bahnsteig eingeklemmt

01.02.2019, 19:21 Uhr | dpa

Ein zwölfjähriger Junge ist am Freitag an einer Kölner Straßenbahnhaltestelle zwischen Bahn und Bahnsteig eingeklemmt und schwer an den Beinen verletzt worden. Der Junge habe aus unbekannten Gründen kurz vor dem Halt der Straßenbahn im Kölner Ortsteil Weidenpesch die Gleise betreten, teilte die Polizei mit. Dabei habe es keine Fremdeinwirkung gegeben. Trotz einer Notbremsung des Straßenbahnfahrers habe die Bahn den Jungen erfasst und seine Beine eingeklemmt. Der Zwölfjährige musste von der Feuerwehr mit einem Hydraulik-Kissen aufwendig befreit werden. Der Bahnfahrer (55) erlitt einen Schock und kam wie der Junge in ein Krankenhaus.