Frankfurt am Main

Kohlschreiber siegt im Davis-Cup-Einzel gegen Ungarn

01.02.2019, 19:39 Uhr | dpa

Mit erheblicher Mühe hat Philipp Kohlschreiber eine überraschende Niederlage abgewendet und die deutschen Tennis-Herren in der Davis-Cup-Partie gegen Ungarn in Führung gebracht. Die Nummer 32 der Welt setzte sich am Freitag in Frankfurt am Main gegen Zsombor Piros 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 durch und holte damit doch noch den einkalkulierten ersten Punkt. Die Ungarn sind klarer Außenseiter, der 19-jährige Piros belegt in der Weltrangliste nur Platz 371.

Im zweiten Einzel trifft der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev auf Peter Nagy. Der Gewinner dieser Qualifikationsrunde des reformierten Nationen-Wettbewerbs erreicht die neue Endrunde vom 18. bis 24. November in Madrid.