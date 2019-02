Stuttgart

Deutsche Handballer verlieren All-Star-Game

01.02.2019, 20:58 Uhr | dpa

Michael Kraus vom All Star-Team (l-r) wirft, dahinter Deutschlands Finn Lemke und Bjarki Mar Elisson vom All Star-Team. Foto: Marijan Murat (Quelle: dpa)

Die deutschen Handballer haben fünf Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft das All-Star-Game gegen eine Bundesliga-Auswahl verloren. In der von zahlreichen Drehern, Kunststücken und gegenseitigen Späßen geprägten Partie unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Freitagabend in Stuttgart mit 39:42 (21:21). Patrick Wiencek, Tim Suton, Matthias Musche oder Jannik Kohlbacher glänzten bei der deutschen Mannschaft in der mit 6200 Zuschauern ausverkauften Porsche-Arena als Torschützen. Bei den von Fans in einer Online-Wahl zusammengestellten All Stars glänzten vor allem der Schwede Hampus Wanne von der SG Flensburg-Handewitt und der Schweizer Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen mit verschiedenen Tricks.