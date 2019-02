Berlin

Weitsprung-Europameisterin Mihambo glänzt beim ISTAF

01.02.2019, 21:09 Uhr | dpa

Malaika Mihambo aus Deutschland in Aktion beim Weitsprung. Foto: Soeren Stache/Archiv (Quelle: dpa)

Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat beim 6. ISTAF Indoor das Glanzlicht gesetzt. Die 24-Jährige gewann die Konkurrenz beim größten Leichtathletik-Hallenmeeting der Welt am Freitagabend mit der Jahresweltbestleistung von 6,99 Metern. Nach zwei ungültigen Versuchen bewies die Olympia-Vierte Nervenstärke: Mihambo schaffte zunächst mit 6,94 Metern den Sprung ins Finale und steigerte sich vor den 12 100 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena auf 6,99 Meter.

"Wirklich super, danke Berlin!", sagte Mihambo. "Die sieben Meter sind bald mal fällig." Zum ersten Sieben-Meter-Satz einer deutschen Weitspringerin in der Halle seit 24 Jahren fehlte nur ein Zentimeter - dies hatte Olympiasiegerin Heike Drechsler am 4. März 1995 mit 7,09 Metern in Sindelfingen geschafft.