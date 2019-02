Münster

1. FCK verliert in Münster: Abstand nach oben wächst

01.02.2019, 21:15 Uhr | dpa

Ein Logo des 1. FC Kaiserslautern ist am Rande des Spielfelds auf den Rasen gesprüht. Foto: Uwe Anspach/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kommt auch im neuen Jahr nicht in Schwung. Am Freitagabend kassierten die Pfälzer bei Preußen Münster eine 0:2 (0:2)-Niederlage. Vor 10 008 Zuschauern sicherten Niklas Heidemann (22. Minute) und Cyrill Akono (44.) den Dreier der Westfalen. Kaiserslautern hatte in der neu formierten Abwehrkette mit massiven Abstimmungsproblemen zu kämpfen und konnte den zweikampfstarken und aggressiv aufspielenden Gastgebern nichts entgegensetzen.

Der starke FCK-Torhüter Lennart Grill verhinderte in seinem erst zweiten Drittligaspiel eine höhere Niederlage. Die Roten Teufel blieben damit bereits in zwei von drei Rückrundenpartien ohne Punkte, der Abstand des Tabellenachten nach oben wächst weiter.