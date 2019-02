Hannover

0:3 gegen RB Leipzig: Hannover 96 verliert auch unter Doll

01.02.2019, 22:37 Uhr | dpa

Hannover 96 hat seine sportliche Krise auch mit dem neuen Trainer Thomas Doll nicht beenden können. Im ersten Spiel unter dem Bundesliga-Rückkehrer verlor der Tabellenvorletzte am Freitagabend mit 0:3 (0:1) gegen den Champions-League-Anwärter RB Leipzig. Marcel Halstenberg per Foulelfmeter (45.+3) und Kapitän Willy Orban (64./85. Minute) mit einem Doppelpack trafen vor 32 400 Zuschauern für die Sachsen. Unter Doll spielte Hannover offensiv genauso harmlos wie unter seinem glücklosen Vorgänger André Breitenreiter. Der Abstiegskandidat ist jetzt in der Fußball-Bundesliga seit neun Spielen nacheinander sieglos.