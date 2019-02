Frauenwald

Internationales Schlittenhunderennen in Frauenwald

02.02.2019, 01:39 Uhr | dpa

Am Wochenende laufen in Frauenwald am Rennsteig rund 1200 Schlittenhunde um die Wette. Bis Sonntag findet dort das 24. Internationale Schlittenhunderennen statt. "Die Bedingungen könnten nicht besser sein", sagte ein Sprecher vorab. "Am Mittwoch hat es noch einmal geschneit, 50 Zentimeter liegen jetzt im Ort." Die Wettläufe finden Samstag und Sonntag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr statt. Die Starter müssen dabei, je nach Gespanngröße, 5 bis 22 Kilometer bewältigen. Rund 140 Teilnehmer aus fünf Nationen werden erwartet. Unter den sportlichen Vierbeinern sind die Rassen Siberian Huskies, Malamuten und Alaskan Huskies. Am Sonntag um 16 Uhr steht die Siegerehrung an.