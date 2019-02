Walsrode

Große Inventur im Vogelpark Walsrode

02.02.2019, 09:20 Uhr | dpa

Im Vogelpark Walsrode werden derzeit die Bewohner gezählt, gewogen und vermessen. Bis Ende Februar soll die Inventur abgeschlossen sein, wie eine Sprecherin mitteilte. Ob Andenkondor oder winzig kleiner Kolibri, ob Tukan oder Pinguin, sie alle werden erfasst. Im Einsatz sind Tierärzte, Biologen und Pfleger, auch der Futterbedarf wird dabei ermittelt. Jedes Jahr müssen mehr als 80 Tonnen bestellt werden, darunter allein sieben Tonnen Blaubeeren.

Auch die Humboldtpinguine müssen zum Gewichtscheck. "Die Pinguine müssen sich genügend Fettspeicher anfressen, damit sie während der Brutzeit ausreichend Reserven haben, von denen sie zehren können", erklärte Sprecherin Janina Ehrhardt. "Normalerweise werden die Pinguine einfach gewogen, doch bei handzahmen Vögeln vermessen wir auch mal den Bauchumfang."

Der Vogelpark ist dieser Tage an die Freizeitpark-Gruppe Parques Reunidos verkauft worden, die nach eigenen Angaben weltweit insgesamt mehr als 60 Zoos und Freizeit-Parks betreibt. Mit über 4000 Vögeln und 650 Arten gehört die weitläufige Anlage in Walsrode zu den artenreichsten Zoos der Welt. Im Winter ist der Park geschlossen, doch am 23. März soll er in die neue Saison starten.