Magdeburg ist landesweiter Vorreiter beim Handy-Bezahlen

02.02.2019, 09:27 Uhr | dpa

Vor allem in Magdeburg bekommen Handynutzer immer mehr Möglichkeiten, per Smartphone zu zahlen. Einer dpa-Umfrage zufolge sind mittlerweile in ganz Sachsen-Anhalt nicht nur drei Viertel aller Kassenterminals mit der neuen Bezahlfunktion ausgestattet. In immer mehr Städten kann man sogar sein Parkticket per Smartphone lösen. In Magdeburg gibt es zusätzlich die Möglichkeit, ein Taxi oder wie im Großraum Halle öffentliche Verkehrsmittel per SMS oder App zu buchen. Dagegen hat sich der mobile Fahrradverleih "nextbike" 2018 aus Magdeburg zurückgezogen. Und der digitale Klingelbeutel in Kirchen konnte sich noch nicht durchsetzen.