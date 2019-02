Berlin

Lkw überfährt Fußgängerin beim Abbiegen

02.02.2019, 09:41 Uhr | dpa

Ein Lastwagen hat beim Abbiegen in Berlin-Moabit eine Fußgängerin erfasst und sie tödlich verletzt. Der Lkw sei gegen Freitagmittag an der Kreuzung Turmstraße und Stromstraße abgebogen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau erlag wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.