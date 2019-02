Großbottwar

78-Jähriger stellt sich nach Unfallflucht der Polizei

02.02.2019, 09:56 Uhr | dpa

Ein 78 Jahre alter Autofahrer hat sich nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer der Polizei gestellt. Der Mann habe am Freitag zugegeben, an dem Unfall nahe Winzerhausen (Kreis Ludwigsburg) beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Genaue Angaben habe er allerdings nicht gemacht. Den Führerschein des 78-Jährigen zog die Polizei ein. Wegen der Unfallflucht werde noch ermittelt.

Der Mann hatte demnach am Donnerstagabend einen 47 Jahre alten Radfahrer mit seinem Auto erfasst. Der Radler wurde etwa 25 Meter durch die Luft geschleudert und war mit schweren Kopfverletzungen auf der Straße liegengeblieben. Anstatt sich um den hilflosen Mann zu kümmern, fuhr der Autofahrer einfach weiter.