Hamburg

Killinger will für Vorsitz in Handelskammer kandidieren

02.02.2019, 10:46 Uhr | dpa

Der Hafenunternehmer Johann Killinger will nach der gescheiterten Wahl Ende Januar erneut für den Vorsitz der Handelskammer Hamburg kandidieren. "Ich trete noch einmal zur Wahl an. Und ich möchte mit dem Vizepräses André Mücke künftig so eng wie möglich zusammen die Kammer führen", sagte Killinger dem "Hamburger Abendblatt" (Samstag).

Mücke leitet die Kammer derzeit kommissarisch, seitdem bei der außerordentlichen Wahl eines neuen Präses keiner der beiden Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit der Stimmen des Kammerplenums erreicht hatte. 30 Mitglieder des Plenums hatten für Killinger, 26 für Finanzfachmann Torsten Teichert gestimmt. Um die Wahl zu gewinnen, hätte einer der beiden Kandidaten 33 der 64 Stimmen benötigt.

Die Kammer wollte einen Nachfolger für Tobias Bergmann bestimmen, der nach internen Auseinandersetzungen innerhalb des Bündnisses "Die Kammer sind wir" im Dezember zurückgetreten war. Nun soll auf der Plenarsitzung im März ein neuer Präses für die restliche Wahlperiode bis Anfang kommenden Jahres gewählt werden. Teichert hat bereits angekündigt, dass er kein zweites Mal kandidieren will. Bis zur Wahl können sich weitere Kandidaten bewerben. Auch Übergangs-Präses Mücke hält sich eine Kandidatur offen.