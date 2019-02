Lingen (Ems)

Drei Leichtverletzte nach Brand in Stahlfirma

02.02.2019, 11:53 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Stahlfirma in Lingen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Mitarbeiter erlitten am Samstagmorgen Rauchgasvergiftungen, ein Feuerwehrmann wurde mit einer leichten Brandverletzung ins Krankenhaus gebracht. Das teilte die Polizei mit. Eine Gummilauffläche hatte wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. In der Halle entstand starker Rauch.