Offenbach am Main

Mildere Temperaturen und kaum Niederschlag in Hessen

02.02.2019, 12:16 Uhr | dpa

In Hessen wird es in der kommenden Woche nach und nach immer milder. Liegen die Temperaturen am Sonntag sowie am Wochenanfang noch bei maximal vier Grad, so steigen die Werte bis zum nächsten Wochenende auf um die zehn Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, kann es bei null bis vier Grad am Sonntag noch einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer geben. Der Montag ist bei ähnlichen Temperaturen zwar bewölkt, aber niederschlagsfrei. Auf bis zu sechs Grad steigen die Werte am Dienstag, an dem es ebenfalls kaum Niederschläge gibt. Im Tagesverlauf kann die Wolkendecke sogar zunehmend aufreißen.