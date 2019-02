Offenbach am Main

Kaum Niederschläge und mildere Temperaturen

02.02.2019, 12:18 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland stehen in der kommenden Woche zunächst keine frostigen Temperaturen mehr auf dem Programm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, steigen die Tageshöchstwerte bis zum nächsten Wochenende nach und nach auf um die zehn Grad. An diesem Sonntag werden bei vereinzelten Schnee- und Schneeregenschauern zunächst bis zu fünf Grad erreicht. Bei ähnlichen Temperaturen bleibt es am Montag, an dem es kaum noch Niederschläge gibt. Am Dienstag liegen die Höchstwerte dann bei bis zu sieben Grad. Dabei ist es zunächst meist stark bewölkt, im Tagesverlauf lockert die Bewölkung aber immer mehr auf.