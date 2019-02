Diepholz

59-Jähriger bei Auffahrunfall eingeklemmt

02.02.2019, 13:22 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Diepholz ist der 59-Jährige Unfallverursacher am Samstagmorgen in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben bei Barnstorf auf einen stehenden Trecker mit zwei Anhängern gekracht, als dieser nach links abbiegen wollte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber nach Bremen in ein Krankenhaus geflogen. Der Treckerfahrer blieb unverletzt.