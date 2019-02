An S-Bahnhof getötet: Heroldsberg nimmt Abschied

02.02.2019, 13:31 Uhr | dpa

Mehrere Hundert Angehörige, Freunde und Weggefährten haben von den beiden Jugendlichen Abschied genommen, die an einem S-Bahnhof in Nürnberg getötet wurden. Der ökumenische Trauergottesdienst fand am Samstag im mittelfränkischen Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) statt, der Heimatgemeinde der beiden 16-Jährigen. In seiner Trauerrede sagte der evangelische Pfarrer Thilo Auers, Gott halte die beiden "unendlich sanft in seinen Händen". Es gebe eine Zuversicht, die die Grenzen des Todes sprenge.

Die beiden Jugendlichen waren in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar bei einer Auseinandersetzung auf dem Nürnberger S-Bahnhof Frankenstadion ins Gleis gestürzt, von einem Zug mitgerissen und tödlich verletzt worden. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen zwei 17 Jahre alte Jugendliche Haftbefehle wegen zweifachen Totschlags. Sie kamen in Untersuchungshaft.