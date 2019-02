Darmstadt

Altenpfleger in Haus von 98-Jähriger überfallen

02.02.2019, 13:53 Uhr | dpa

Während eine 98-Jährige im Obergeschoss schlief, haben zwei Männer in ihrem Haus in Darmstadt einen Pfleger mit einem Messer bedroht. Die Eindringlinge erbeuteten am Samstagmorgen eine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Der 65 Jahre alte Pfleger bereitete gerade das Frühstück vor, als die Täter das Haus durch die geöffnete Terrassentür betraten. Sie bedrohten den Mann, der ihnen seinen Geldbeutel gab. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte zunächst keinen Erfolg.