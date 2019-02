Bautzen

Wahl-Jubiläum: CDU-Politiker fordert Kultur des Zuhörens

02.02.2019, 15:59 Uhr | dpa

CDU-Politiker Marko Schiemann hat mehr Leidenschaft für die Demokratie im Alltag gefordert. "Wir brauchen eine stärkere Kultur des Zuhörens. Die Wähler haben das Recht, dass Probleme angesprochen, aber dann auch gelöst werden", sagte Schiemann am Samstag in Bautzen. Der Landtagsabgeordnete erinnerte an die Anfänge der Demokratie in Sachsen. Am 2. Februar 1919 gab es mit der Wahl zur Volkskammer der Republik Sachsen erstmals allgemeine, freie und geheime Wahlen in der sächsischen Geschichte. Später wurde aus der Republik der Freistaat Sachsen.