Halle (Saale)

HFC büßt Boden im Kampf um den Aufstieg ein: 0:0 gegen Jena

02.02.2019, 16:11 Uhr | dpa

Halle (dpa/sa) – Fußball-Drittligist Hallescher FC hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga wertvollen Boden eingebüßt. Der Tabellen-Dritte kam am Samstag im mitteldeutschen Derby gegen den FC Carl Zeiss Jena nicht über ein 0:0 hinaus. HFC-Neuzugang Christian Tiffert stand in der Startelf. Der ehemalige Bundesligaprofi, der zuletzt für Zweitligist Erzgebirge Aue spielte, wurde nach 61 Minuten ausgewechselt.

In der ersten Halbzeit blieben Höhepunkte in beiden Strafräumen Mangelware. Die erste Chance hatten die Gäste nach 29 Minuten, doch Maximilian Wolfram traf nur das Außennetz. Die Hallenser taten sich gegen die konzentriert verteidigenden Jenaer vor der Pause sehr schwer und strahlten nur in einer Situation Torgefahr aus. Die Flanke von Tobias Schilk (40.) spitzelte Jenas Innenverteidiger Marius Grösch vor dem einschussbereiten Mathias Fetsch mit der Fußspitze zur Ecke.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber. Allein Fetsch (51., 71., 73., 77.) hatte vier Mal die Führung für die Hallenser auf dem Kopf, scheiterte aber dreimal am glänzend reagierenden Jenaer Schlussmann Raphael Koczor. Die Thüringer beschränkten sich fast ausschließlich auf die Defensive, standen mit allen elf Spielern in der eigenen Hälfte und retteten das Remis über die Zeit.