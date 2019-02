Berlin

Mann schlägt Busfahrer nach Streit und flüchtet

02.02.2019, 17:09 Uhr | dpa

Ein Fahrgast hat einen Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Berlin-Köpenick mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ist dann geflohen. Freitagnachmittag seien der 32 Jahre alte Fahrer und der Unbekannte an einer Haltestelle auf der Salvador-Allende-Straße in Streit geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. In der Folge schlug der Fahrgast zu und floh in Richtung Müggelschlößchenweg. Der Busfahrer kam mit Verletzungen am Kopf und an den Armen zur ambulaten Behandlung ins Krankenhaus. Wie es zu dem Streit kommen konnte, war noch unklar.