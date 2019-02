Frankfurt am Main

Tennis-Team besiegt Ungarn im Davis Cup mit 5:0

02.02.2019, 17:14 Uhr | dpa

Die deutschen Tennis-Herren haben das Heimspiel im Davis Cup gegen Außenseiter Ungarn mit 5:0 für sich entschieden. Das letzte Einzel gewann der Augsburger Philipp Kohlschreiber am Samstag in Frankfurt am Main gegen den ungarischen Davis-Cup-Debütanten David Szintai 6:7 (5:7), 6:3, 10:5. Der dritte Satz wurde als Matchtiebreak ausgespielt.

Zuvor behauptete sich die deutsche Nummer eins Alexander Zverev mit 6:3, 6:4 gegen Gabor Borsos. Für den entscheidenden dritten Punkt hatte bereits das Doppel Jan-Lennard Struff und Tim Pütz im ersten Match am Samstag gesorgt. Die Auswahl von Teamkapitän Michael Kohlmann qualifizierte sich damit für die neue Endrunde des reformierten Nationen-Wettbewerbs im November in Madrid.