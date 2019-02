Erfurt

Widerstand der Grünen gegen Kommunalpläne des Innenministers

02.02.2019, 18:03 Uhr | dpa

Das Vorhaben von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), den Kommunen eine zusätzliche Finanzspritze zu geben, stößt auf Kritik des grünen Koalitionspartners. "Der Haushaltsgesetzgeber ist der Landtag", sagte der Fraktionschef der Grünen, Dirk Adams, der Deutschen Presse-Agentur. Ein Minister könne nicht einfach Geld, das übrig geblieben sei, "von Topf A in den Topf B umschichten". Adams reagierte damit auf die Pläne von Maier, etwa 50 Millionen Euro, die in diesem Jahr bei der Förderung der Gemeindereform übrig bleiben, an die Kommunen zu verteilen.