Erfurt

Mutmaßlicher Einbrecher kurz nach Tat in Untersuchungshaft

02.02.2019, 18:07 Uhr | dpa

Erfurt (dap/th) - Einen Tag nach einem Einbruch in Erfurt ist ein mutmaßlicher Dieb in Untersuchungshaft gekommen. Ein Richter habe die U-Haft am Samstag angeordnet, teilte die Polizei mit. Der Mann soll am Freitag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen sein. Die Familie sei aufmerksam geworden, weil am frühen Morgen ihre Wohnungstür einen Spalt offenstand. Neben einem Handy sei auch eine Geldbörse gestohlen worden.

Schließlich wurde der Mann unweit des Tatortes festgenommen, nachdem es Hinweise gab, ein Verdächtiger halte sich in einem Wohnhaus auf. Bei seiner Durchsuchung durch Beamte sei das gesamte Beutegut gefunden worden. Es sei an die Eigentümer zurückgegeben worden.