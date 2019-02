Wiesbaden

Triathlon-Weltmeister Lange: Erster Start in Asien

02.02.2019, 21:04 Uhr | dpa

Triathlon-Weltmeister Patrick Lange hat das Training für die neue Saison wieder aufgenommen. "Es läuft schon ganz gut", sagte der 32-Jährige vom DSW 1912 Darmstadt am Samstag beim 49. Ball des Sports in Wiesbaden. Den ersten Wettkampf will er im Frühjahr in Asien bestreiten. Fest geplant seien zudem Starts bei der Triathlon-EM am 10. Juni in Frankfurt/Main, bei der 70.3-WM am 7./8. September in Nizza und der Ironman-WM am 12. Oktober auf Hawaii. Patrick Lange war im Oktober 2018 zum zweiten Mal Weltmeister geworden und hatte dabei als erster Triathlet in 7:52:39 Stunden die Acht-Stunden-Barriere unterboten.