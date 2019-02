Vilsbiburg

Dresdner Volleyballerinnen kassieren nächste Niederlage

02.02.2019, 21:22 Uhr | dpa

Vilsbiburg (dpa/sn) – Nach der unerwarteten 2:3-Heimniederlage gegen Aachen haben die Volleyballerinnen des Dresdner SC am 15. Bundesliga-Spieltag die nächste herbe Niederlage kassiert. Der Tabellen-Dritte unterlag am Samstagabend bei den Roten Raben Vilsbiburg nach einer schwachen Vorstellung mit 0:3 (22:25, 22:25, 21:25). Damit ging der DSC in dieser Saison bereits zum fünften Mal als Verlierer vom Feld.

Nachdem die Dresdnerinnen im ersten Satz eine 20:15-Führung aus der Hand gaben, häuften sich auch im zweiten Abschnitt in der entscheidenden Schlussphase die Fehler. So konnte Vilsbiburg dank eines Aufschlagfehlers von Ivana Mrdak den zweiten Satzball verwandeln. Das Bild änderte sich auch zu Beginn des dritten Abschnittes nicht. Während die Roten Raben immer druckvoller und aggressiver agierten, lief bei den Gästen kaum noch etwas zusammen.

Vor allem im Angriff konnten sich die DSC-Spielerinnen zu selten durchsetzen. Als sie bereits mit 10:16 zurücklagen, nahm DSC-Trainer Alexander Waibl einige Wechsel vor. Der DSC kämpfte sich noch einmal auf 17:17 heran, doch Vilsbiburg hielt dagegen, leistete sich weniger Fehler und nach 81 Minuten war die Niederlage besiegelt. Keine der DSC-Damen erreichte eine zweistellige Angriffsquote, Katharina Schwabe war mit neun Punkten noch beste Scorerin.