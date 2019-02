Berlin

SEK überwältigt bewaffneten Dieb bei Berlinale-Zelt

02.02.2019, 21:24 Uhr | dpa

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat einen bewaffneten mutmaßlichen Dieb in Berlin-Mitte überwältigt. Der 30-jährige Mann soll am Samstag in einem für die Berlinale vorgesehenen Zelt zwei Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht haben, nachdem diese ihn zum Gehen aufgefordert hatten, wie die Polizei mitteilte.

Die zwei Angestellten konnten aus dem Zelt fliehen. Als wenig später die Polizei eintraf, soll der Mann auch eine Beamtin bedroht haben. Ein verständigtes SEK nahm den 30-Jährigen fest. Dabei wurde der Mann nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Er habe eine Schreckschusswaffe bei sich getragen. Zuvor soll er laut Polizei Spielzeuge gestohlen und versucht haben, zwei Autos zu klauen.