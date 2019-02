Sanitz

Erste Bürgermeisterwahl 2019: Fünf Bewerber in Sanitz

03.02.2019, 01:46 Uhr | dpa

In der Stadt Sanitz (Landkreis Rostock) findet am Sonntag die erste Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern statt. Rund 5000 Einwohner sind aufgerufen, einen Nachfolger für den langjährigen Verwaltungschef Joachim Hünecke (FDP) zu bestimmen, der aus Altersgründen aufhört. Bewerber sind die Lehrerin Kristin Lopens, Polizist Andreas Raatz, Verwaltungsmitarbeiter Detlef Chilla - alle als Einzelbewerber - sowie Enrico Bendlin (CDU) und Maik Ritter (SPD).

Jüngster ist Ritter mit 23 Jahren, ältester Bewerber Chilla mit 58 Jahren. Der Sieger steht für sieben Jahre an der Verwaltungsspitze in Sanitz, das vor allem wegen seiner Flugabwehrraketeneinheit der Bundeswehr größere Bekanntheit erlangte. In der Stadtvertretung hat die CDU mit 51 Prozent die Mehrheit. Zu den 16 Ortsteilen nördlich der Autobahn 20 gehört Groß Lüsewitz, wo es ein Forschungsinstitut des Bundes für Kulturpflanzen gibt.