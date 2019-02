Kiel

Kiel will Wiedergutmachung im Verfolger-Duell mit Regensburg

03.02.2019, 02:34 Uhr | dpa

Holstein Kiel kämpft heute um den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga. Drei Tage nach dem 2:2 beim 1. FC Heidenheim wollen die fünftplatzierten Kieler im Verfolger-Duell mit dem Tabellenachten Jahn Regensburg den fünften Heimsieg der Saison einfahren und dem Führungsquartett auf den Fersen bleiben. "Wir haben trotz deutlich mehr Ballbesitz in Heidenheim nur 2:2 gespielt. Das wollen wir so schnell wie möglich gut machen und am Sonntag gewinnen", betonte Trainer Tim Walter.

Stefan Thesker wird den gesperrten Hauke Wahl ersetzen und in der Innenverteidigung neben Dominik Schmidt spielen, der wieder fit ist. Wegen einer Prellung am Zeh kann der Südkoreaner Jae-Sung Lee voraussichtlich nicht spielen.