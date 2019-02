Stuttgart

VfB Stuttgart gegen Freiburg unter Erfolgsdruck

03.02.2019, 02:46 Uhr | dpa

Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl am Spielfeldrand. Foto: Matthias Balk/Archiv (Quelle: dpa)

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart steht im Baden-Württemberg-Duell mit dem SC Freiburg heute unter Erfolgsdruck. Sollte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl auch ihr drittes Rückrunden-Spiel verlieren, würde der Abstand auf die ebenfalls schwächelnden Freiburger bereits auf zehn Punkte anwachsen. Wahrscheinlich setzt der Coach im Sturm wieder auf Ex-Nationalstürmer Mario Gomez. Auch das Team von SC-Trainer Christian Streich ist mit zwei Pleiten in die zweite Saisonphase der Fußball-Bundesliga gestartet. In Stuttgart dürfte Rückkehrer Vincenzo Grifo wieder in die Startelf des Sport-Clubs rücken.