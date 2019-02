Bad Windsheim

Grüne wählen Co-Landesvorsitz und bestimmen Gremien neu

03.02.2019, 03:40 Uhr | dpa

Am zweiten Tag ihres Landesparteitags im mittelfränkischen Bad Windsheim wählen Bayerns Grüne heute einen neuen Landesvorsitzenden. Außerdem bestimmen sie die Mitglieder in zahlreichen Gremien neu. Um den Co-Landesvorsitz neben Sigi Hagl bewerben sich der bisherige Amtsinhaber, der 59-jährige Diplom-Volkswirt Eike Hallitzky, und der 57-jährige Personal- und Organisationsberater Beppo Brem. Bei den Grünen werden die beiden Chefposten immer für zwei Jahre vergeben und getrennt voneinander gewählt. Außerdem sind zahlreiche Mitglieder und Vertreter in Ausschüsse und Gremien zu wählen.