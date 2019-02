Hamburg

Super-Bowl-Party bei Hamburg Towers

03.02.2019, 03:57 Uhr | dpa

An der Heimstätte des Basketball-Zweitligisten Hamburg Towers haben heute die Fans des American Footballs das Sagen. In der edel-optics.de Arena startet ab 22.00 Uhr eine Party mit Public-Viewing vom Super-Bowl in Atlanta. Über 800 Interessierte werden erwartet. Im Endspiel der National Football League treffen in der Nacht zum Montag die Los Angeles Rams auf die favorisierten New England Patriots mit dem Quarterback und Superstar Tom Brady. Etwa eine Milliarde Menschen werden in aller Welt das Spektakel verfolgen.