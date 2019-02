Frankfurt am Main

Erste Demonstrationen von "Pulse of Europe" nach Winterpause

03.02.2019, 08:32 Uhr | dpa

Mit ersten Kundgebungen an diesem Sonntag beginnt die pro-europäische Bürgerbewegung "Pulse of Europe" (Puls Europas) ihre Vorbereitungen auf die Europawahl im Mai. Bundesweit gebe es Demonstrationen, darunter in Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt, sagte die Sprecherin der Organisation, Stephanie Hartung. Für Frankfurt rechnete sie mit höchstens mehreren hundert Teilnehmern. Nach der Winterpause laufe die Mobilisierung gerade erst wieder an.

Die Bürgerbewegung bereite eine große Kampagne vor der Europawahl am 26. Mai vor, sagte Hartung. In zwei Wochen gebe es dazu ein großes, internationales Netzwerktreffen in Essen. Zunächst seien wieder Demonstrationen jeweils zu Monatsanfang geplant, von Ostern an dann wöchentliche Aktionen.

Die Frankfurter Kundgebung unter der Überschrift "Glühen für Europa" beginnt um 14 Uhr auf dem Goetheplatz. Geplant ist unter anderem, dort ein Feuer anzuzünden, "um symbolisch die notwendige Begeisterung für Europa zu entfachen und weiterzutragen, die es jetzt braucht, um dem drohenden Zerfall der EU die Chance auf eine zukunftsfähige Erneuerung entgegenzusetzen", heißt es im Aufruf. In Darmstadt ist um dieselbe Zeit eine Versammlung auf dem Karolinenplatz geplant.

Die Bewegung für ein starkes Europa war Ende 2016 in Frankfurt vor dem Hintergrund der britischen Entscheidung für den Brexit und der Wahl von US-Präsident Donald Trump gegründet worden. In 20 Ländern gingen zu Hochzeiten Tausende bei sonntäglichen Demonstrationen auf die Straße.