Hannover

Schulen beurteilen Projekt "Schule Plus" positiv

03.02.2019, 08:39 Uhr | dpa

Gut ein Vierteljahr nach dem Start des Projekts "Schule Plus" ziehen vier der teilnehmenden Schulen in Niedersachsen eine positive Zwischenbilanz. Die zusätzlichen Lehrerstunden, Sozialpädagogen und finanziellen Mittel würden teils bereits eingesetzt, teils würden noch individuelle Konzepte entwickelt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Vier Teams aus Mitarbeitern der Landesschulbehörde und des Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung analysierten zunächst die Situation in den Brennpunktschulen, um anschließend gezielt zu helfen, teilte das Kultusministerium mit.

Bei dem Projekt der niedersächsischen Landesregierung nehmen acht Bildungsstätten in Hannover, sechs in Salzgitter und je drei in Wilhelmshaven und Delmenhorst seit Ende Oktober teil. Alle Schulen liegen in Vierteln, in denen wenige Kinder Deutsch sprechen, viele Familien arm und Eltern oft arbeitslos sind.