Gelsenkirchen

Vorzeitiges Saisonaus für Schöpf: Vier Monate Pause

03.02.2019, 08:43 Uhr | dpa

Für den Schalker Fußball-Profi Alessandro Schöpf ist die Saison vorzeitig beendet. Wie Trainer Domenico Tedesco am Samstag nach dem 0:2 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach mitteilte, verlängert sich die Ausfallzeit des Mittelfeldspielers auf vier Monate. Wie die Operation am linken Knie des Österreichers ergab, wurde das Außenband stärker beschädigt als bisher angenommen. Der 24-Jährige hatte sich die Verletzung am vergangenen Wochenende beim 2:2 der Schalker in Berlin zugezogen. Ursprünglich sollte die Zwangspause acht- bis zehn Wochen betragen.