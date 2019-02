Bad Berka

Thüringenforst plant weitere Waldfriedhöfe im Freistaat

03.02.2019, 08:54 Uhr | dpa

Das Interesse der Thüringer an Naturbestattungen ist so groß, dass die Landesanstalt Thüringenforst weitere Waldfriedhöfe im Freistaat plant. "Zwei bis drei weitere Standorte wären erforderlich", sagte Sprecher Horst Sproßmann der Deutschen Presse-Agentur. "Insofern schauen wir, dass wir da geeignete Flächen finden."

Bisher gibt es in Thüringen zwei Waldfriedhöfe. In Bad Berka (Kreis Weimarer Land) können Menschen seit April 2018 auf staatlichem Forstgebiet ihre letzte Ruhe finden. Thüringenforst verpachtet das Gelände 99 Jahre lang kostenlos an den Friedhofsträger, die Stadt Bad Berka. Der erste Waldfriedhof Thüringens eröffnete schon im September 2014 in einer kleinen Gemeinde bei Meiningen. Dort ist die Kommune zugleich Waldbesitzer und Träger des Friedhofs.