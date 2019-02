Hamburg

Reise- und Freizeitmesse "oohh!" präsentiert Outdoor-Trends

03.02.2019, 09:06 Uhr | dpa

Für Reiselustige, Outdoor-Fans und Fotografen starten am Mittwoch (10.00 Uhr) bei der Hamburg Messe die "oohh!"-Freizeitwelten. Vom 6. Bis 10. Februar wollen rund 800 Aussteller in elf Messehallen das Angesagteste aus dem Reise- und Freizeitmarkt und weitere Angebote präsentieren. "Aktuell im Trend liegen neue und außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten wie Baumhäuser, Hängematten am Strand, Tiny Houses oder Wohnwürfel à la Sleeperoos", wird die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), Claudia Gilles, vom Veranstalter Hamburg Messe zitiert.

Die Freizeitwelten vereinen fünf Spezialmessen unter den Dächern der Messehallen. Es geht dabei um Reisen, Wohnmobile und Camping, Räder und Touren hiermit sowie Kreuzfahrtangebote. Neu hinzugekommen ist der "Fotohaven Hamburg", eine Präsentation für Reise-, Hobby- und Profi-Fotografie. Erwartet werden rund 75 000 Besucher, im Vorjahr kamen rund 77 000 Interessenten.