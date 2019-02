Frankfurt am Main

Metzler: Für Banken wäre chaotischer Brexit beherrschbar

03.02.2019, 09:45 Uhr | dpa

Auch ein chaotischer Brexit sollte nach Einschätzung des Frankfurter Bankiers Emmerich Müller der Finanzbranche keine größeren Probleme bereiten. "Die Finanzwelt ist, soweit man sehen kann, im Großen und Ganzen relativ gut vorbereitet - auch auf einen Brexit ohne Abkommen", sagte der Partner des Bankhauses Metzler der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Brexit ohne Abkommen wird kurzfristig zu Chaos führen, aber das sollte nach einigen Monaten im Griff sein."

Großbritannien will am 29. März aus der Europäischen Union ausscheiden. Der mit Brüssel verhandelte Austrittsvertrag hat aber keine Mehrheit im Parlament in London. Stattdessen dringen die Abgeordneten auf Nachbesserungen.