Erfurt

Thüringen plant Pilotprojekt mit Brennstoffzellen-Zügen

03.02.2019, 09:54 Uhr | dpa

Thüringen will Züge mit alternativen Antrieben auf einer auch touristisch genutzten Strecke erproben. Geplant sei, zwei Wasserstoff-Brennstoffzellen-Züge auf der Strecke der Schwarzatalbahn in Ostthüringen verkehren zu lassen, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Eine Inbetriebnahme sei 2021 denkbar. Die Kosten für das Pilotprojekt, dazu gehörten die beiden Züge und die nötige Infrastruktur, bezifferte die Ministerin auf etwa 20 Millionen Euro. "Wir wollen zeigen, dass es funktioniert."

Züge mit alternativen Antrieben könnten perspektivisch auf Strecken eingesetzt werden, die nicht elektrifiziert sind. In Thüringen gehe es um 70 Prozent des 1700 Kilometer langen Streckennetzes der Bahn. Der weltweit erste serienreife Wasserstoff-Brennstoffzellen-Zug ist derzeit in Deutschland unterwegs. An diesem Montag soll es eine Testfahrt auf der Strecke der Schwarzatalbahn zwischen Rottenbach und Katzhütte (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) geben.