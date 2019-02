Heidenheim an der Brenz

Dresden vermasselt Restrundenstart

03.02.2019, 10:29 Uhr | dpa

Zwei Spiele, null Punkte: Den Start nach der Winterpause hat die SG Dynamo Dresden ordentlich vermasselt. Zwar rangiert das Team von Maik Walpurgis weiterhin auf Platz zehn in der 2. Fußball-Bundesliga, doch der Blick richtet sich wieder in Richtung Tabellenkeller.

"Ich denke, wir sollten die Saison abbrechen. Es macht keinen Sinn mehr, weiter zu spielen", sagte Sören Gonther nach der 0:1-Niederlage in Heidenheim sarkastisch. "Ich bin kein Freund von Ab- und Aufstiegskampf-Gerede. Wir wissen alle, dass noch niemand mit 25 Punkten in der Liga geblieben ist, das ist klar. Wir brauchen uns aber nicht wegen zwei Spielen, die wir beide nicht hätten verlieren müssen, in eine große Krise reinreden."

Fakt aber ist, die Kritik an Spielern und Trainer wird größer, von fehlendem Einsatz und fehlender Leidenschaft ist von Seiten einiger Fans immer wieder die Rede. "Ich stelle mich zu einhundert Prozent vor die Mannschaft und lasse mir von keinem einreden, dass hier einer dabei war, der nicht alles gegeben hat", erwiderte Gonther. ""Wir wollen euch kämpfen sehen" ist einfach nicht angebracht, denn das war eine einwandfreie Einstellung. Hier haben alle alles reingeworfen."

Dass Leidenschaft vorhanden ist, zeigte nach dem Schlusspfiff auch die Reaktion von Jungprofi Osman Atilgan. Der 19 Jahre alte Angreifer weinte bittere Tränen, musste von Kollegen und Trainer getröstet werden.

Dennoch: vier der letzten fünf Saisonspiele gingen verloren. Ausgerechnet beim Liga-Primus Hamburger SV soll und muss nun kommende Woche die Wende eingeläutet werden. In der aktuellen Verfassung trauen das Dynamo wohl die wenigsten zu. "Wir fahren da nicht nur hin, um das Stadion zu besichtigen", kündigte Gonther an. Für den früheren St. Paulianer wird es eine besondere Partie. "Deswegen ist es wichtig, dass wir die Woche gut arbeiten. Und dann haben wir in einem richtig geilen Spiel die Chance, drei Punkte zu holen", sagte er.

Im Hinspiel waren die Sachsen nah an der Überraschung dran, doch auch im September zeigte sich Dresdens großes Problem: die Chancenverwertung. Nur 26 Saisontore hat die Walpurgis-Elf bis dato erzielt. Immerhin zwölf verschiedene Torschützen haben sich in die Torjägerliste eingetragen - nur Paderborn (14) hat mehr. Doch letztendlich ist die Mannschaft zu sehr von Top-Torjäger Moussa Koné abhängig, seine Quote liegt bei über 50 Prozent. An 14 Toren war der Senegalese beteiligt, schoss neun selbst und bereitete fünf weitere vor.

Erschwerend kommt hinzu: Treffen die Sachsen doch, wie vergangenen Mittwoch gegen Arminia Bielefeld gleich dreimal, treten plötzlich unerklärliche Fehler im Defensiv-Verbund auf. Es stimmt noch nicht, das große Ganze, es fehlt an der richtigen Balance zwischen Offensive und Defensive. "Wir haben im Kopf so ein paar Baustellen. Da müssen wir versuchen, das in dieser langen Woche aufzuarbeiten. Wichtig ist, dass wir ruhig bleiben", meinte Innenverteidiger Florian Ballas.