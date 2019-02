Mayschoß

25-Jährige stirbt bei Wohnmobilbrand in Mayschoß

03.02.2019, 10:37 Uhr | dpa

Beim Brand eines Wohnmobils in Mayschoß (Kreis Ahrweiler) ist eine 25 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus. Zurzeit sehe es nach einem "tragischen Unglücksfall" aus, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz am Sonntag. Die Ursache des Brandes am späten Freitagabend sei allerdings noch unklar.

Der 49 Jahre alte Lebensgefährte der Frau rettete sich verletzt aus dem Wohnmobil. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohnte das Paar in dem Wohnmobil und wurde im Schlaf vom Feuer überrascht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Das Feuer griff auch auf ein daneben abgestelltes Auto über. Gutachter sollen das Wohnmobil untersuchen. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntag, die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang.