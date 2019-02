Berlin

Leiche im Großen Müggelsee gefunden

03.02.2019, 10:37 Uhr | dpa

Am Südufer des Großen Müggelsees im Bezirk Treptow-Köpenick ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Spaziergänger hätten den leblos im Wasser treibenden Körper in der Nähe eines Hotels gefunden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr rückte nach dem Fund am Samstag an, um die Leiche des Mannes zu bergen. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es derzeit nicht, hieß es weiter. Wie der Mann zu Tode kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Eine Obduktion soll nähere Hinweise liefern.