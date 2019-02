Berlin

Wohnmobil in Spandau ausgebrannt

03.02.2019, 10:38 Uhr | dpa

Ein Wohnmobil ist in Berlin-Spandau vermutlich angezündet worden und vollständig ausgebrannt. Eine Zeugin habe kurz nach 23.00 Uhr am Samstag zunächst zwei dunkel gekleidete Menschen an dem Fahrzeug in der Mertensstraße im Stadtteil Hakenfelde gesehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Kurz darauf habe das Wohnmobil in Flammen gestanden. Mehrere Druckgasbehälter explodierten. Das Feuer beschädigte auch drei geparkte Autos. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Wohnmobil wurde aber zerstört. Die Polizei ermittelt mit Verdacht auf Brandstiftung.