Rostock

Computervirus beim Bundesamt für Seeschifffahrt abgewehrt

03.02.2019, 10:42 Uhr | dpa

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat einen Computervirus weitgehend abgewehrt. Schon vor Weihnachten hatten sich Viren per Mail in das System der maritimen Behörde eingeschlichen. "Es gab erstmals einen Angriff von außen", bestätigte eine BSH-Sprecherin am Sonntag. "Aber es waren keine Server befallen, wir hatten keine größeren Probleme."

Es sei überhaupt kein Schaden auf den Rechnern in Hamburg und Rostock entstanden, kritische Daten seien nicht befallen und es habe nur geringe Einschränkungen im Tagesgeschäft gegeben. "Wir haben das vor einer Woche abgeschlossen und sind wieder komplett sauber", sagte sie. Zuerst hatte die "Ostsee-Zeitung" darüber berichtet.