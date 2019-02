Neustadt in Holstein

Brand in Klinikum in Neustadt in Holstein: Keine Verletzten

03.02.2019, 11:03 Uhr | dpa

Wegen eines Kellerbrandes sind Gebäudeteile des Ameos-Klinikums in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) am Samstagabend evakuiert worden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Etwa 100 Patienten mussten zeitweise in einem Saal in einem sicheren Teil des Gebäudekomplexes betreut werden. Der Brand wurde schnell gelöscht. Die Patienten konnten noch am Abend in ihre Zimmer zurückkehren. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Auch Brandstiftung war einem Sprecher zufolge zunächst nicht auszuschließen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.