Bietigheim-Bissingen

Bader nicht mehr Trainer von Handball-Team Bietigheim

03.02.2019, 12:36 Uhr | dpa

Der abstiegsbedrohte Bundesligist SG BBM Bietigheim hat sich von seinem Handball-Trainer Ralf Bader getrennt. Wie der Tabellenvorletzte am Sonntag mitteilte, soll in Kürze ein Nachfolger vorgestellt werden. Vorerst springe Co-Trainer Christian Hörner ein. Bader hatte das Amt des Cheftrainers beim Aufsteiger vor Beginn der Saison übernommen. "Nach intensiver Analyse sind wir allerdings zum Entschluss gekommen, dass wir zur Erreichung der kurz- und mittelfristigen Ziele eine Veränderung vornehmen müssen", begründete Sportdirektor Jochen Zürn die Trennung. Nach der WM-Pause setzt Bietigheim die Bundesliga-Spielzeit am 10. Februar gegen den Tabellen-15. SC DHfK Leipzig fort.