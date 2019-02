Crottendorf

Mann stirbt in Asylunterkunft im Erzgebirge

03.02.2019, 12:40 Uhr | dpa

In einer Flüchtlingsunterkunft in Crottendorf (Erzgebirgskreis) ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann gestorben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsedelikts. Der 31-Jährige sei von anderen Bewohnern entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Er habe eine stark blutende Wunde gehabt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des 31-Jährigen feststellen können. Die Hintergründe seien noch völlig unklar. Die Leiche werde obduziert, um die Todesursache festzustellen. Die Kriminalpolizei sicherte in der Unterkunft am Sonntag Spuren.