Delbrück

23-Jähriger stirbt bei Autounfall in Delbrück

03.02.2019, 12:57 Uhr | dpa

Ein 23-jähriger Mann aus Delbrück ist am Sonntag bei einem Autounfall in der Nähe von Paderborn ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam sein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und pralle nach einigen Metern frontal in ein Gebüsch. Bei dem Aufprall zog sich der junge Mann tödliche Verletzungen zu und starb noch am Unfallort.